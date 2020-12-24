شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يرتفع اليوم الخميس.. ويسجل 19.04جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 24-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 19.04 جنيه للشراء، و19.21جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ18.98جنيه للشراء، و19.16جنيه للبيع.

اليورو هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا، واليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.05 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 19.04 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.98 جنيه.

19.21 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.16 جنيه.

19.21 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة 19.03 جنيه للشراء. 19.27 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.05 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.05 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر19.04 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.04 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.03 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.