أسهم أوروبا تقفز بدعم مؤشرات على قرب اتفاق مرتبط بالخروج البريطاني

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجهت الأسهم الأوروبية صوب تحقيق ثالث جلسة من المكاسب على التوالي اليوم الخميس، إذ صار اتفاق تجارة مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشيكا، وذلك قبل أسبوع فقط من خروج بريطانيا نهائيا من الاتحاد.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، ليبدو أنه في طريقه لبدء عطلة عيد الميلاد وقد عوض جميع الخسائر التي تكبدها في بداية الأسبوع، في حين صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 0.2 بالمئة.

فبعد شهور من التشاحن، ووسط تحذيرات من عدم التوصل لاتفاق، قالت مصادر في لندن وبروكسل إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أعتاب إبرام اتفاق تجارة، مما يجنبهما انفصالا مضطربا.

وقالت مصادر إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقد مؤتمرا عبر الهاتف في وقت متأخر من الليل مع وزراء من الحكومة ومفاوضين في بروكسل للنظر في مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالتجارة.

وارتفعت أسهم البنوك الشديدة التأثر بأنباء الخروج البريطاني 0.6 بالمئة لتتصدر المكاسب في أوروبا.