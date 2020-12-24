شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 24-12-2020 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 818 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط.



أسعار الذهب اليوم: الذهب عيار 18 سجل 700.25 جنيه. أسعار الذهب اليوم: الذهب عيار 18 سجل 700.25 جنيه. الذهب عيار 21 سجل 818 جنيها. الذهب عيار 24 سجل 934.25 جنيه. الجنيه الذهب 6544 جنيها. أونصة الذهب 1876 دولار.

قفزت أسعار الذهب بما يصل إلى 1% الأربعاء، متدعمة بانخفاض الدولار، بينما تمسك المستثمرون بالأمل حيال حزمة تحفيز أمريكية حتى بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيعها.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8% إلى 1873.71 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% لتسجل 1878.20 دولار للأونصة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "البيانات الاقتصادية إنما تعزز الاعتقاد بأن الاقتصاد يتباطأ وهو ما سيساعد في مفاوضات التحفيز... مازال من المرجح بدرجة كبيرة أن يتم إنجاز حزمة تحفيز من نوع ما."

وتابع "التراجع الطفيف للدولار سمح للذهب بالارتفاع،" مضيفا أن اتفاق التحفيز والتطورات الإيجابية على جبهة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ضرورية لتدعيم مبررات المراهنة على الذهب.

ونزل مؤشر الدولار 0.4 % مقابل العملات الرئيسية المنافسة، مما يزيد من إغراء المعدن الأصفر لحملة العملات الأخرى.

ويتوقع المستثمرون مزيدا من الانخفاض للعملة الأمريكية في 2021.

وارتفعت الفضة 2% إلى 25.63 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.5 % مسجلا 1016.83 دولار وصعد البلاديوم 0.7 % ليصل إلى 2330.95 دولار للأونصة.