شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: وقعنا اتفاقية مشاركة مصرية بريطانية تدخل حيز النفاذ يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد مغاورى رئيس قطاع التمثيل التجارى، إنه تم عقد مفاوضات مع المملكة المتحدة لتوقيع اتفاقية مشاركة مصرية بريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي، حيث تم توقيعها بالأحرف الأولى يوم 5 ديسمبر 2020 وأنه من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اول يناير 2021 .

وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تمثل إطارا هاما لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلدين حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التى توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية التى سيؤدى خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي إلى إنتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا .

وأضاف مغاورى خلال اجتماعه بالمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنه وفقا للاتفاق فان الجانبان تعهدا بالعمل سويا لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة فى السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، بالاضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين السلطات الجمركية فى البلدين بهدف التخلص من الممارسات التى تعرقل حركة التجارة وكذلك العمل على تدفق رءوس الاموال والخبرات التكنولوجية البريطانية إلى مصر.

كما كشف رئيس التمثيل التجارى، عن خطه الجهاز لوضع خطط عمل و رؤى لإمكانيات نفاذ الصادرات المصريه للأسواق الخارجيه في الفترة الحاليه والتي يصعب فيها تنفيذ بعثات وأسابيع تجاريه أو اقامه معارض متخصصة .

وقاا إن وزارة الصناعة والتجارة بصدد دراسة مقترح بشأن انشاء مركز تجارى لتسويق المنتجات المصرية من أجهزة كهربائية وملابس جاهزة وغيرها من المنتجات التى تلائم السوق السودانى من حيث الجودة والسعر.

وأضاف إن هناك عدد آخر من المقترحات يتم دراستها لاقامه عدد من المراكز التجاريه الأخرى في كل من كينيا وتنزانيا و توجو والسنغال الكاميرون ونيجيريا وموزمبيق وذلك بالتعاون مع وزارة النقل وقطاع الأعمال العام وهيئه قناة السويس موضحا أنه يتم استهداف عددا آخر من الدول من وراء انشاء مراكز تجاريه في الدول الثمانيه المشار إليها سالفا .

كشف مغاورى إلي أنه يجرى حاليا التفاوض مع العراق والتي جمدت العمل باتفاقية التجارة الحرة العربيه الكبري مما ترتب عليه وقف الإعفاءات الجمركية، قال انه يتم التفاوض للتوصل إلي قائمه بيضاء من السلع المقترح اعفائها من الرسوم الجمركية عند تصديرها للعراق .