شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الجنيه الاسترليني يصل إلى الهدف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة ليصل إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 1.3624، بانتظار مزيد من الارتفاع لتخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3760، مع الإشارة إلى أهمية الثبات فوق 1.3510 كشرط أول لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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