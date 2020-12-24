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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل تراجع الدولار مقابل سلة من العملات العالمية ،وتظل المكاسب محدودة فى ظل ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,880.61$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,873.08$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,870.90$.
حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،استنادا على توقف موجة ارتفاع الدولار الأمريكي.
انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس قرابة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يدعم أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.
يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار ، فى ظل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى قرب توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري.
وعلى مدار عام 2020 ،فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة قرابة 24% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب سنوي على التوالي ،وبأكبر مكسب سنوي منذ عام 2010 ،بفضل الطلب الواسع على المعدن كملاذ آمن ، بعد ظهور فيروس كورونا وإغلاق الاقتصاد العالمي كاملا لمنع تفشي العدوى.
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,167.53 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 22 حزيران/يونيو الماضي.
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