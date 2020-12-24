شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني قرب ذروة عامين ونصف بفضل تقارير تتحدث عن قرب توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تاريخي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا كثيرا من ملامسة أعلى مستوى فى عامين ونصف ، بفضل تقارير إعلامية تتحدث عن قرب توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري تاريخي قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.8% إلى 1.3605$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3490 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3489$.

انهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة واحد بالمئة مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بفضل إحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

اقترب الجنيه الإسترليني كثيرا يوم الخميس من ملامسة أعلى مستوى فى عامين ونصف عند 1.3625$ بفضل التقارير الإعلامية التي تتحدث عن قرب توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تاريخي.

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على وشك الكشف عن اتفاق تجاري تاريخي لمرحلة ما بعد بريكست ،مع عمل المفاوضين المكثف خلال الليل لوضع اللمسات الأخيرة على حل وسط بشأن حقوق الصيد.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الاتفاق الذي سيكمل رسميا انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بعد أربع سنوات ونصف من استفتاء 2016 ،سيشمل صفقة للتجارة بدون رسوم جمركية وحصص فى السلع ،وتعاونا فى جميع المجالات من الآمن إلى الطيران.

تم الاتفاق على الخطوط العريضة للاتفاق التاريخي أمس الأربعاء ،فمن المتوقع الإعلان عنه فى وقت لاحق اليوم الخميس ،حيث يعكف كبار المفاوضين فى مقر المفوضية الأوروبية فى بروكسيل للانتهاء من التدقيق على الصياغة للمعاهدة النهائية.