شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم للجلسة الثانية على التوالي مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم على أعتاب عشية عطلات أعياد الميلاد ومع التفاؤل بأن للقاح شركتي فايزر وبيو-تك المشترك فعال ضد السلاسة الجديدة للفيروس كورونا.

في تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.25% لتتداول حالياً عند 1,022.08$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,019.55$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 90.23 مقارنة بالافتتاحية عند 90.27.

هذا وتابعنا بالأمس استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، حق النقد "الفيتو" على مشروع قانون الإنفاق العسكري، حيث أفادت وكالات إنباء بأن ترامب بعث برسالة للكونجرس الأمريكي أكد من خلالها استخدامه حق الفيتو ضد مشروع قانون الدفاع والذي يبلغ 740$ مليار، موضحاً أن القانون يتعارض مع الجهود التي تبذلها بلاده لتعزيز مكانتها في السياسة الخارجية والأمن القومي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انتقاد الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب لمشروع قانون حزمة الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والذي توصل إليه الكونجرس الثلاثاء الماضي عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وتلميحه آنذاك باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون الذي يبلغ 892$ مليار.

ويذكر أن الرئيس الامريكي ترامب أعرب الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على توتير عن كون مشروع قانون حزمة الإغاثة لمواجهة تداعيات الجائحة "وصمة عار"، دعياً الكونجرس آنذاك إلى زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين، وطالب المشرعين "بإرسال مشروع قانون مناسب إلى، وإلا ستضطر الإدارة القادمة إلى تسليم حزمة إغاثة من فيروس كوفيد".

ونود الإشارة، لكون الكونجرس يمكنه تجاوز حق الرئيس في النقد بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، ويذكر أن قانون حزمة الإغاثة تم تمريره في الشيوخ بأغلبية 92 صوت مع مقابل 6 أصوات ضد وبأغلبية 359 صوت مع مقابل 53 صوت في النواب، وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس أعرب المستشار الصحي للبيت الأبيض دكتور أنطوني فاوتشي بأن بلاده ترغب في الحصول على عينات من سلاسة فيروس كورونا الجديدة من أجل تحليلها.

كما تابعنا أيضا بالأمس أعلن شركة فايزر أن لقاح الكورونا الذي قامت بتطويره بالتعاون مع شركة بيو-تك الألمانية أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة، وتلى ذلك إعلان الحكومة الأمريكية عن طلبها لشراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المشترك لشركتي فايزر وبيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 76.86 مليون ولقي 1,711,498 شخص مصرعهم في 222 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.