شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيسكو (CISCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.70% بما يعادل -0.31 نقطة ليستقر على سعر 44.38 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط سيطرة اتجاه صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 43.65، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 45.55 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه