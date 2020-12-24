فيس بوك يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 24-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة إلى ذلك يتأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 1.02 نقطة ليستقر على سعر 268.11 دولار.
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 278.59، ليستهدف مستوى الدعم 260.75.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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