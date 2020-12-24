شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يرتفع بصعوبة – تحليل – 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جوجل (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.52% بما يعادل 8.88 نقطة ليستقر على سعر 1,732.38 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 1,732.00، ليستهدف مستوى المقاومة 1,847.85.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد