شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يحاول تعويض جزء من خسائره – تحليل – 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وأيضاً ليحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 0.40 نقطة ليستقر على سعر 46.57 دولار، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاوم 48.39، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 43.62. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

كانت هذه تفاصيل خبر إنتل يحاول تعويض جزء من خسائره – تحليل – 24-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.