شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “التحلية” تُنهي إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية المؤهلة للمنافسة على مشروع إنتاج رأس الخير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 1:40 مساءً, 24 ديسمبر 2020 م المناطق - واس أنهت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية المؤهلة للمنافسة على مشروع تخصيص منظومة إنتاج رأس الخير، تمهيداً لدعوتها للمشاركة في تقديم العطاءات للمشروع الذي يُعد أول مجموعة من مجموعات إنتاج المؤسسة التي سيتم تخصيصها بإشراف اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) والمركز الوطني للتخصيص (NCP) والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC).

وأوضحت “التحلية” أنه سيتم طرح وثائق طلب تقديم العطاءات للشركات والتحالفات المؤهلة، حيث يشارك التحالف الفائز في ملكية حصة الأغلبية بنسبة (60%) من شركة المشروع

(SPV)، ويتولى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة.

وتعد منظومة إنتاج رأس الخير من أكبر منظومات تحلية المياه في العالم بإنتاج يزيد عن 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً و2650 ميجاوات من الطاقة.

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