شكرا لقرائتكم خبر عن نزول الدولار يرفع الذهب.. والنحاس يتماسك قرب أعلى مستوى في 8 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت أسعار الذهب الخميس، إذ تراجع الدولار ويراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بالجائحة طال انتظارها.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1875.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن صعد بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1880 دولارا.

تدعّم اليورو والجنيه الإسترليني بأنباء عن أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أعتاب إبرام اتفاق تجارة، وهو ما دفع الدولار للهبوط.

كما استفاد المعدن، الذي يعد ملاذا آمنا، من سلالة من فيروس كورونا أسرع انتشارا تسببت في إجراءات إغلاق كاسحة في بريطانيا.

وتسببت زيادة المخاطر بفعل السلالة الجديدة من الفيروس وارتفاع وتيرة الإصابات بالولايات المتحدة في تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز الأمريكية رغم أن ترامب هدد بعدم إقرار حزمة المساعدات البالغة نحو 900 مليار دولار.

وقال المحلل الفني لدى رويترز وانغ تاو إن المعدن قد يمر ببعض المقاومة عند مستوى 1888 دولارا للأوقية، ليشهد ارتفاعا بعد ذلك قد يدفعه إلى مستوى 1904 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.68 دولار للأوقية. وربح البلاتين 0.5 بالمئة ليسجل 1019.59 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2325.55 دولار.

أسعار المعادن

وفي أسواق المعادن، تراجعت أسعار النحاس في لندن الخميس مع أخذ المتعاملين استراحة بعد ارتفاع في الآونة الأخيرة، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في ثماني سنوات مدعومة بتوقعات الانتعاش الاقتصادي والطلب الصيني القوي.

وارتفعت الأسهم والجنيه الإسترليني قبل عطلة عيد الميلاد، حيث تقترب بريطانيا والاتحاد الأوروبي من صفقة تجارة بينما يراهن المستثمرون على آفاق الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وانخفضت عقود النحاس استحقاق ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 7825.50 دولار للطن، بعد أن ارتفع بنسبة 1.3% في الجلسة الماضية. وصعد النحاس إلى أعلى مستوياته منذ أوائل 2013 عند 8028 دولارا للطن يوم الجمعة.

وفي آسيا، أنهى عقد النحاس الأكثر تداولا في بورصة شنجهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.8% إلى 58130 يوانًا (8900.90 دولار) للطن.

وقالت مصادر سياسية إن البنك المركزي الصيني سيقلص دعمه للاقتصاد في عام 2021 ويهدئ نمو الائتمان، لكن المخاوف من عرقلة التعافي ستبقيه حذرا.

وسجلت واردات الصين من الألمنيوم مستوى قياسياً مرتفعاً، حسبما أظهرت بيانات جمركية الأربعاء، بعد أن زادت التدفقات الداخلة في نوفمبر / تشرين الثاني الشحنات المدعومة بالمراجحة هذا العام عن ذروتها السابقة في 2009.

الدولار الأمريكي

ويتوقع العديد من المحللين والمستثمرين أن تضعف العملة الأمريكية أكثر في عام 2021، مما يساعد المعادن المسعرة بالدولار من خلال جعلها أرخص للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار الدولار في تداولات ضعيفة بسبب العطلات بعد فشل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التوقيع على قانون المساعدات المالية بـ 892 مليار دولار في القضاء على معنويات السوق الإيجابية.