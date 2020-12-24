شكرا لقرائتكم خبر عن سدكو ريت يقرر توزيع أرباح بقيمة 7.5 مليون ريال عن الربع الرابع 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بقيمة 7.5 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأحد، بأن التوزيعات ستكون على أساس 60 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.125 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.52% أي ما يعادل 5% على أساس سنوي.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

وكانت سدكو كابيتال قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن التسعة أشهر الأشهر الأولى من العام 2020، بقيمة 25.7 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.43 ريال سعودي لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة هو 4.3%.

و"سدكو كابيتال ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية.