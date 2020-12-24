شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الجوف الزراعية تُوافق على مشروع إنشاء مصنع جديد بقيمة 70 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو"، بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس المقلية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 70 مليون ريال، علماً بأنه سيتم المشروع ذاتياً ومن مصادر تمويل أخرى.

وأفادت الشركة، بأن إنشاء المشروع سيبدأ في الربع الأول من عام 2021، متوقعة أن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2023.

وتتوقع الشركة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد بدء التشغيل التجاري، علماً بأن بداية الأثر المتوقع للمشروع في نتائج الشركة سيبدأ بعد التشغيل التجاري في عام 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 6.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى معالجة الأثر المالي لتملك الشركة للأرض المحياة بموجب الأمر السامي وبموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تم الاعتراف بالإيراد الناتج عن تسجيل المنحة بمبلغ 58 مليون ريال مقابل تسجيل هبوط بقيمة مساحة الأرض التي لم تتملكها بمبلغ 3.06 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 26.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.