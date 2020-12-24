شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الجوف الزراعية تُوصي بتوزيع 7.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو" بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 7.5 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.25 ريال للسهم، وبما يُعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 27 يناير 2021، على أن يتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 15 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما يُعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 6.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى معالجة الأثر المالي لتملك الشركة للأرض المحياة بموجب الأمر السامي وبموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تم الاعتراف بالإيراد الناتج عن تسجيل المنحة بمبلغ 58 مليون ريال مقابل تسجيل هبوط بقيمة مساحة الأرض التي لم تتملكها بمبلغ 3.06 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 26.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.