شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة «الصحافة الاقتصادية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عقدت الأربعاء، فعاليات الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربي افتراضياً. وحصد فريق عمل صحيفة «الخليج» جائزة الصحافة العربية عن فئة «الصحافة الاقتصادية»، وذلك عن عمل حمل عنوان «ماذا يريد القطاع الخاص؟».

ماذا يريد القطاع الخاص؟

ملف صحيفة ”الخليج 365” الفائز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاقتصادية، حمل عنواناً مباشراً، (ماذا يريد القطاع الخاص؟)، ليقدّم سلسلة من المقترحات، نقلها فريق «الخليج الاقتصادي» من مختلف قطاعات الأعمال إلى أصحاب القرار، على مدار سلسلة حلقات، صرّح فيها رجال الأعمال وعدد من المسؤولين عن وجهات نظرهم حول حالة الاقتصاد، وحاجات الشركات والأعمال لمواصلة مساهماتها ودورها الحيوي في التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونال الملف الذي استعرضته صفحات «الخليج الاقتصادي» في 8 حلقات، خلال سبتمبر/ أيلول 2019، صدى واسعاً بين أوساط قطاعات المال والأعمال، وقد جاء في بداية موسم الأعمال كاستجابة لكلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي افتتح الموسم كعادته في كل عام وقال: «ملفي القادم كما طرحته في رسالة الموسم سيكون الملف الاقتصادي»، وأوضح سموه في حينه: «بدأنا العمل على رؤية جديدة لخطة التنمية الاقتصادية الوطنية.. وسنقوم بطرح مجموعة من الأفكار والبرامج والتشريعات المحفزة للاقتصاد قريباً.. ورسالتي للجميع.. لن نقف.. لأننا في دولة الإمارات، لا نعرف التوقف ولا نحب الراحة».

جاء ملف «ماذا يريد القطاع الاقتصادي؟» ليواكب كلمات صاحب السمو والملف المفتوح حول الاقتصاد الإماراتي الذي يواصل مسار التفوق وخطة التنمية الاقتصادية الوطنية.

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