شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 24-12-2020، استقرارا فى السوق المحلى، وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الحديد سجلت اليوم 10600 - 11100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن.

وكان أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، قال يوجد العديد من الصناعات تضررت نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، وفى مقدمتها صناعة الأسمنت والسيراميك والزجاج، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مطالب رجال الصناعة بضرورة تخفيض سعر الغاز ليس بغرض زيادة الارباح ولكن بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية وزيادة حجم التصدير وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.