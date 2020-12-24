شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية حمراء لبورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسراً 0.75 نقطة ليصل إلى مستوى 10503.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 40.5 مليون سهم بقيمة 83.6 مليون ريال عبر تنفيذ 1540 صفقة، وتراجع 20 سهماً، وارتفع 21 سهماً، واستقر سهمين.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.37%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.04%، فيما ارتقع قطاعي البنوك والخدمات المالية والعقارات بنسبة 0.14%، 0.03%، على التوالي.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.