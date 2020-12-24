شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأراضي البيضاء يعلن بدء تطبيق الرسوم بالمدينة المنورة وعسير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان السعودية بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في المدينة المنورة، ومدينتي أبها وخميس مشيط بمنطقة عسير.

وأوضح البرنامج في بيان على موقعه الإلكتروني، أن النطاق الجغرافي المُستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي تم عقدها مع أمانتي المدينة المنورة وعسير.

وأشار البرنامج إلى إنه تمت مناقشة النطاق الجغرافي المقترح لكل مدينة وحصر الأراضي تمهيداً لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها، واعتُمد النطاق بما يتناسب مع أهداف البرنامج وبما يتواءم مع خطط الأمانة الإستراتيجية للمدن المستهدفة.

ونصّ القرار الذي أصدره وزير الإسكان بشأن تطبيق الرسوم في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط المبني على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/ 9/ 1437هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء بالبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر.

وأعطى القرار مهلة مدتها 6 أشهر لملاك الأراضي البيضاء ابتداءً من تاريخه لتسجيل بيانات الأراضي عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء.

وكشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان السعودية، في وقت سابق، عن الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قِبل مالكها في مدينة جدة بمساحة نحو 1.3 مليون متر مربع.

وذكر البرنامج، في بيان سابق على موقعه الإلكتروني، ، أن الأرض توفر نحو 2300 أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وتُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المُطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017.

يشار إلى أن برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان كشف في أغسطس عن صرفه مبلغ 6.6 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان ينبع البحر بمنطقة المدينة المنورة.

وهذا المبلغ مثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وكشف البرنامج في مطلع يونيو الماضي عن صرفه مبلغ 1.138 مليون ريال، لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان عرعر.

وبين البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزء من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في نظام الأراضي البيضاء.