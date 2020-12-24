شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الصناعية السعودي يدعم القطاع الخاص بقيمة تفوق 5 مليارات ريال لمواجهة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي أن القيمة الإجمالية للمبادرات التي أطلقها لدعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا تجاوزت 5 مليارات ريال.

وأوضح الصندوق أن عدد المشاريع التي تمت إعادة هيكلتها للعملاء وصل إلى 546 بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، حيث بلغ عدد المشروعات الصغيرة التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها إلى 274 مشروع بقيمة تتجاوز 826 مليون ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأِشار الصندوق إلى أن عدد المشاريع المتوسطة بلغ 118 مشروعاً بقيمة تتجاوز 906 ملايين ريال، وكان نصيب المشاريع الكبيرة 40 مشروعاً بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال، وحصة المشروعات الطبية 14 مشروعاً بقيمة تتجاوز 74 مليون ريال.

وبين الصندوق أن قيمة المنتجات المالية التي قدمها ضمن المبادرات، تجاوزت أكثر من مليار ريال، حيث شمل الخط الائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة 86 مشروعاً بقيمة تجاوزت 477 مليون ريال، وبلغ عدد المشروعات للخط التمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام للمشروعات الطبية والصيدلانية 12 مشروعا بقيمة 607 ملايين ريال.

وكان صندوق التنمية الصناعية السعودي يستهدف منح تمويلات قياسية قيمتها 15 مليار ريال العام الجاري، مقارنة بـ 12.4 مليار ريال العام 2019.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق إبراهيم المعجل، في تصريحات سابقة، أن الأموال المخصصة من قبل الصندوق لتمويل الشركات العام الجاري، ستوجه إلى 4 قطاعات حسب رغبة القطاع الخاص.

يشار إلى أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية (الغاز) تسلمت في يناير الماضي الدفعة الأولى من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي تمثل 50% بما قيمته 85.3 مليون ريال من قيمة القرض، مشيرا إلى أن ذلك بعد استقطاع تكاليف المشورة والتقييم ودراسة الجدوى البالغة 16.2 مليون ريال.