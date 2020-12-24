شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المساهمات العقارية بالسعودية تستكمل تصفية أرض الشهابية بقيمة 180 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" السعودية، بيع ما تبقى من مساهمة مخطط الشهابية، بعد اكتمال الإجراءات اللازمة لذلك.

وأوضحت اللجنة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها أكملت بيع بقية المخطط السكني الواقع على تقاطع طريق العقير مع طريق الملك عبدالله بمبلغ 180 مليون ريال.

وكانت اللجنة قد كشفت في نوفمبر الماضي، أنها إعادت أكثر من 10 مليارات ريال من حقوق المساهمين لأصحابها، منذ بدء مزاولة أعمالها.

وأكدت اللجنة حينها استمرارها في إنهاء جميع المساهمات العقارية الواقعة ضمن اختصاصها لمصلحة المساهمين، بحسب صحيفة البلاد.

وكانت اللجنة، قد أعلنت في وقت سابق، أن الأموال المستعادة ‏تخطت حاجز الـ8 مليارات ريال بنهاية ‏العام 2019، وتم تسليم أكثر من 94% من تلك ‏المبالغ إلى أصحابها.‏

ويدور عمل لجنة المساهمات العقارية في إطار المساهمات ‏العقارية (المرخص لها وغيرها)، ‏وتتخذ اللجنة في سبيل القيام بمهامها جميع الإجراءات الشرعية ‏والقانونية والمحاسبية؛ من أجل إنهاء جميع المساهمات العقارية ‏بالطرق النظامية.‏

وأعلنت اللجنة في أغسطس الماضي، نتائج أعمالها المنجزة في النصف الأول من العام الجاري 2020 في تقريرها نصف السنوي.

ووفق تقرير صادر عن اللجنة نشر على موقعها الإلكتروني، فإنها أصدرت 191 قرار تصفية عقارية وإعادة حقوق المساهمين في إطار عمل اللجنة برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة، وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة حالات المساهمات.

وبين أنه جرى صرف أكثر من 185 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020، بإجمالي تجاوز ثمانية مليارات ريال صرفت لـ35.61 ألف مساهم منذ بداية أعمال اللجنة حتى الآن.