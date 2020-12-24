شكرا لقرائتكم خبر عن مضاء للاستثمار: هيئة السوق المالية لا تلتفت للارتفاعات الكبرى للأسهم لكنها تلتفت للتلاعبات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، إن المتداولين باتوا يدركون أن هيئة السوق المالية لا تلتفت للأسهم التي ترتفع كثيرا، لكنها تلتفت إلى التلاعبات والمخالفات.

وأشار السعيد إلى أنه ينظر إلى قررات إحالة الاشتباه في المخالفات بأنها تستند إلى وجود أدلة على تعاملات مشبوهة ستقدمها هيئة السوق المالية للنيابة، ولا تشكل وصاية أو تشددا في الرقابة، بحسب قناة العربية.

وأوضح أنها من ضمن حقوق المتداولين، خاصة أولئك الذين دخلوا حديثا إلى السوق، في أن تتم متابعة المخالفات وإخطارهم وتحذيرهم منها، وبالتالي محاسبة المخالفين.

​يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قرر مؤخرا، إحالة الاشتباه في مخالفة 11 مشتبهاً به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وجرت الإحالة للنيابة العامة، لقيام المشتبه بهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.

وشملت حالات الاشتباه ارتكاب المشتبه بهم عدداً من السلوكيات المخالفة، ومن ذلك "قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 05/12/2019م وإلى 15/11/2020".

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرر مؤخرا، إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمر للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن ذلك نتج عنه تحقيق هولاء المستثمرين مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليار ريال. وقد أودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.