شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بطيء– تحليل -24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر النحاس بتسجيل أي هدف إيجابي جديد نظرا لاستمرار تعرضه للضغوط السلبية ليتعارض ذلك مع استقراره الإيجابي فوق دعم القناة الصاعدة والمتمركز قرب 3.4800 وليستر بتقديم تداولات جانبية بطيئة بتذبذبه قرب مستوى 3.5500. استئناف المحاولات الصاعدة يحتاج لعزم إيجابي جديد لنتوقع تشكيل السعر بذلك لاندفاع نحو 3.6400 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 3.7000 ليشكل ذلك الهدف الإضافي الأول للمسار الصاعد. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5000 و 3.6400 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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