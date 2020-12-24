شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي جديد- تحليل - 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الزوج منذ تداولات الفترة الأخيرة بالتذبذب الجانبي المختلط ما بين محاور المسار الضيق والمتمثل بمستوى 125.75 كدعم أولي بينما تتركز المقاومة قرب 126.70, نشير إلى أن استقرار التداولات بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة, فإن ذلك يدعونا لانتظار تحقيق السعر لاختراق المقاومة الحالية وليفتح ذلك الباب امامه لتسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 127.40 وصولا نحو 128.15.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.00 و 127.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد باختراق المقاومة
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