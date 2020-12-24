الباوند مقابل الين يضغط على المقاومة-تحليل - 24-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج اندفاع إيجابي واضح ليواجه بذلك المقاومة التاريخية المستقر قرب 140.35, يعتمد السيناريو القادم على قوة هذه المقاومة لنتوقع بتجاوزها تشكيل السعر لاندفاع صاعد جديد ليستهدف بذلك مستوى 140.90 وصولا لمقاومة القناة الفرعية الصاعدة والممتدة نحو 141.70. أما فشل السعر بتحقيق الاختراق المطلوب فإن ذلك سيجبره على تجديد التذبذب السلبي ليحاول بذلك اختبار مستوى 139.30 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.30 و 140.90 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق

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