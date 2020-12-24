شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستسلم لثبات الحاجز– تحليل - 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر البلاتين التصحيحي الهابط والقائم على استمرار تشكيل مستوى 1050.00 لحاجز قوي كما هو واضح بالرسم المرفق, لذلك سنبقى على توقعنا بمحاولة تسلل السعر قريبا نحو 980.00 وبكسره لهذا المستوى قد يجدد محاولة الوصول نحو 945.00.

أما نجاح السعر باختراق الحاجز الحالي فإن ذلك سيمكنه من استئناف المحاولات الصاعدة ليستهدف بذلك مستوى 1085.00 وصولا نحو 1105.00 وليؤكد بذلك انتقاله للمسار الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1050.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط