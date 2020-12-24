شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستسلم لثبات الحاجز– تحليل - 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر البلاتين التصحيحي الهابط والقائم على استمرار تشكيل مستوى 1050.00 لحاجز قوي كما هو واضح بالرسم المرفق, لذلك سنبقى على توقعنا بمحاولة تسلل السعر قريبا نحو 980.00 وبكسره لهذا المستوى قد يجدد محاولة الوصول نحو 945.00.
أما نجاح السعر باختراق الحاجز الحالي فإن ذلك سيمكنه من استئناف المحاولات الصاعدة ليستهدف بذلك مستوى 1085.00 وصولا نحو 1105.00 وليؤكد بذلك انتقاله للمسار الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1050.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يستسلم لثبات الحاجز– تحليل - 24-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.