شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تهبط قبيل قرار المركزي بشأن سعر الفائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الليرة التركية 0.45 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي الخميس قبيل اجتماع للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، والذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك سعر فائدته الأساسي 150 نقطة أساس.

وبلغت العملة 7.6590 مقابل الدولار بحلول الساعة 0451 بتوقيت جرينتش، وهو مستوى يقل قليلا عن سعر إغلاقها الأربعاء عند 7.6250. والليرة متراجعة بنحو 23 بالمئة منذ بداية العام.

وخلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تشديد السياسة ويرفع سعر فائدته الأساسي إلى 16.5 بالمئة من 15 بالمئة. (رويترز)

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