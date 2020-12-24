شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS)يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 5٫149 ريال، الا انه اغلق عند مستوى 5٫089 ريال، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 4٫90 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫18 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.04 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.13 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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