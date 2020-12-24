شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له في تسعة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم على أعتاب عشية عطلات أعياد الميلاد.

في تمام الساعة 06:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 103.59 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.57، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.62، بينما حقق الأدنى له عند 103.50.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف البنك المركزي الياباني بالأمس عن محضر اجتماعه الذي عقد في 17-18 من كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، حق النقد "الفيتو" على مشروع قانون الإنفاق العسكري، حيث أفادت وكالات إنباء بأن ترامب بعث برسالة للكونجرس أكد من خلالها استخدامه حق الفيتو ضد مشروع قانون الدفاع والذي يبلغ 740$ مليار، موضحاً أن القانون يتعارض مع الجهود التي تبذلها بلاده لتعزيز مكانتها في السياسة الخارجية والأمن القومي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انتقاد الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب لمشروع قانون حزمة الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والذي توصل إليه الكونجرس الثلاثاء الماضي عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، ملوحاً آنذاك باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون الذي يبلغ 892$ مليار.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعلن شركة فايزر أن لقاح الكورونا الذي قامت بتطويره بالتعاون مع شركة بيو-تك الألمانية أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة، وتلى ذلك إعلان الحكومة الأمريكية عن طلبها لشراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المشترك لشركتي فايزر وبيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 76.86 مليون ولقي 1,711,498 شخص مصرعهم في 222 دولة.