شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الخميس.

وسط تفاؤل المستثمرين بأن اللقاح شركتي فايزر وبيو-تك المشترك فعال ضد السلاسة الجديدة للفيروس كورونا والتقرير التي تشير لتنامي فرص توصل بريطانيا لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وتفادي الخروج الصعب من الاتحاد، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين على أعتاب عشية عطلات أعياد الميلاد.

هذا ومن المقرر أن تختتم تداولات الجلسة بشكل مبكر اليوم في استراليا، نيوزيلندا وهونج كونج، بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.56% ليربح 9.97 نقطة ويصل إلى المستوى 1,775.18، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.53% ليربح هو الأخر 140.93 نقطة ويصل إلى المستوى 26,665.72.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بواقع 0.14 نقطة إلى المستوى 5,006.98، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.30% ليخسر هو الأخر 10.16 نقطة ويصل إلى المستوى 3,372.16.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.13% ليربح 33.34 نقطة ويصل إلى المستوى 26,376.44، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.95% ليربح هو الأخر 26.23 نقطة ويصل إلى المستوى 2,786.05.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 0.14% ليربح 17.74 نقطة ويصل إلى المستوى 13,037.94، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.33% ليربح هو الأخر 21.67 نقطة ويصل إلى المستوى 6,664.80.