شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو لأعلى حاجز 1.22 لكل دولار أمريكي مع الآمال بتوصل بروكسل ولندن لاتفاق تجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 16 من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم على أعتاب عشية عطلات أعياد الميلاد ومع تسعير الأسواق لتنامي فرص التوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يحمي نحو 2$ تريليون من التجارة السنوية بينهم من الرسوم الجمركية والحصص.

في تمام الساعة 06:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.2205 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2187، ، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2216، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.2184.

هذا وتابعنا بالأمس استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، حق النقد "الفيتو" على مشروع قانون الإنفاق العسكري، حيث أفادت وكالات إنباء بأن ترامب بعث برسالة للكونجرس الأمريكي أكد من خلالها استخدامه حق الفيتو ضد مشروع قانون الدفاع والذي يبلغ 740$ مليار، موضحاً أن القانون يتعارض مع الجهود التي تبذلها بلاده لتعزيز مكانتها في السياسة الخارجية والأمن القومي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انتقاد الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب لمشروع قانون حزمة الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الذي توصل إليه الكونجرس الثلاثاء الماضي عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وتلميحه آنذاك باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون الذي يبلغ 892$ مليار.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعلن شركة فايزر أن لقاح الكورونا الذي قامت بتطويره بالتعاون مع شركة بيو-تك الألمانية أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة، وتلى ذلك إعلان الحكومة الأمريكية عن طلبها لشراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المشترك لشركتي فايزر وبيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 76.86 مليون ولقي 1,711,498 شخص مصرعهم في 222 دولة.