شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة 1% وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً على أعتاب عشية عطلات أعياد الميلاد ومع التفاؤل بأن للقاح شركتي فايزر وبيو-تك المشترك فعال ضد السلاسة الجديدة للفيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير من عام 2021 بنسبة 0.83% لتتداول عند مستويات 48.49$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 48.09$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 48.12$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم شباط/فبراير المقبل 0.98% لتتداول عند 51.61$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.11$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 51.20$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 90.23 مقارنة بالافتتاحية عند 90.27، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.41.

هذا وقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 18 من كانون الأول/ديسمبر تقلص العجز إلى نحو 0.6 مليون برميل مقابل نحو 3.1 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 2.9 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 499.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 11% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 2.3 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 10% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعلن شركة فايزر أن لقاح الكورونا الذي قامت بتطويره بالتعاون مع شركة بيو-تك الألمانية أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة، وتلى ذلك إعلان الحكومة الأمريكية عن طلبها لشراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المشترك لشركتي فايزر وبيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 76.86 مليون ولقي 1,711,498 شخص مصرعهم في 222 دولة.

ويذكر أن الحكومة البريطانية حذرت في مطلع هذا الأسبوع من أن سلالة فيروس كورونا الجديدة "خارجة عن السيطرة"، وطالبت أكثر من 16 مليون مواطن البقاء في منازلهم مع دخول الإغلاق الكامل حيز التنفيذ في لندن وجنوب شرق إنجلترا، وقد تزامن ذلك مع تشديد الإغلاق وقيود السفر في جميع أنحاء أوروبا والعديد من البلدان على مستوى العالم وسط شدة تفشي الموجة الثانية للفيروس في فصل الشتاء.

على الصعيد الأخر، تابعنا في مطلع الأسبوع أفادت نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن الطلب العالمي على النفط لا يزال أقل ما بين 6 إلى 7 مليون برميل يومياً عن ما كان علبه قبل جائحة كورونا وأنه من المرجح أن يكون استعادة الطلب بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة، موضحاً أنه قد يستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، ومضيفاً أن سلسلة حظر السفر لبريطانيا عقب اكتشاف السلالة الجديدة للفيروس لها تأثير سلبي على الأسعار.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 5 منصات لإجمالي 263 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ أربعة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 443 منصة منذ 13 من آذار/مارس.