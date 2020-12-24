شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم على أعتاب عشية عطلات أعياد الميلاد ومع تسعير الأسواق لتنامي فرص التوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يحمي نحو 2$ تريليون من التجارة السنوية بينهم من الرسوم الجمركية والحصص.

في تمام الساعة 05:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.14% لتتداول عند 1,880.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,877.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,878.10$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 90.23 مقارنة بالافتتاحية عند 90.27.

هذا وتابعنا بالأمس استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، حق النقد "الفيتو" على مشروع قانون الإنفاق العسكري، حيث أفادت وكالات إنباء بأن ترامب بعث برسالة للكونجرس الأمريكي أكد من خلالها استخدامه حق الفيتو ضد مشروع قانون الدفاع والذي يبلغ 740$ مليار، موضحاً أن القانون يتعارض مع الجهود التي تبذلها بلاده لتعزيز مكانتها في السياسة الخارجية والأمن القومي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انتقاد الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب لمشروع قانون حزمة الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والذي توصل إليه الكونجرس الثلاثاء الماضي عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وتلميحه آنذاك باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون الذي يبلغ 892$ مليار.

ويذكر أن الرئيس الامريكي ترامب أعرب الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على توتير عن كون مشروع قانون حزمة الإغاثة لمواجهة تداعيات الجائحة "وصمة عار"، دعياً الكونجرس آنذاك إلى زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين، وطالب المشرعين "بإرسال مشروع قانون مناسب إلى، وإلا ستضطر الإدارة القادمة إلى تسليم حزمة إغاثة من فيروس كوفيد".

ونود الإشارة، لكون الكونجرس يمكنه تجاوز حق الرئيس في النقد بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، ويذكر أن قانون حزمة الإغاثة تم تمريره في الشيوخ بأغلبية 92 صوت مع مقابل 6 أصوات ضد وبأغلبية 359 صوت مع مقابل 53 صوت في النواب، وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس أعرب المستشار الصحي للبيت الأبيض دكتور أنطوني فاوتشي بأن بلاده ترغب في الحصول على عينات من سلاسة فيروس كورونا الجديدة من أجل تحليلها.

كما تابعنا أيضا بالأمس أعلن شركة فايزر أن لقاح الكورونا الذي قامت بتطويره بالتعاون مع شركة بيو-تك الألمانية أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة، وتلى ذلك إعلان الحكومة الأمريكية عن طلبها لشراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المشترك لشركتي فايزر وبيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 76.86 مليون ولقي 1,711,498 شخص مصرعهم في 222 دولة.

بخلاف ذلك، تطرقت بعض التقرير لتنامي فرص إبرام بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري في وقت لاحق اليوم، وفي سياق أخر تابعنا بالأمس قيام فرنسا بإعادة فتح حدودها أمام بريطانيا، بينما لا يزال العديد من دول العالم يغلقها عقب إعلان لندن عن اكتشاف نوع جديد من الفيروس التاجي المتحور أكثر قابلية للانتقال والذي انتشر بسرعة في جنوب إنجلترا.

ويذكر أن الحكومة البريطانية حذرت في مطلع هذا الأسبوع من أن سلالة فيروس كورونا الجديدة "خارجة عن السيطرة"، وطالبت أكثر من 16 مليون مواطن البقاء في منازلهم مع دخول الإغلاق الكامل حيز التنفيذ في لندن وجنوب شرق إنجلترا، وقد تزامن ذلك مع تشديد الإغلاق وقيود السفر في جميع أنحاء أوروبا وسط شدة تفشي الموجة الثانية للفيروس في فصل الشتاء.