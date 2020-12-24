شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6094 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم 6050 نقطة، في ظل استمرار تحرك المؤشر في اتجاه عرضي على المدى القصير، وهو ما يعكس حيرة المتدالين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، لذلك نتوقع استمرار التذبذب بين مستوى 6200 ومستوى 6050 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,081 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,107 نقطة