شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10504 نقطة، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، كما اخترق السهم القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 10100 نقطة، ويتجه المؤشر حاليا لمستوى الدعم 10400 نقطة كمستوى أول ثم 10100 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10650 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,447 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,540 نقطة