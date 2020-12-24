شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يبدأ بالتراجع – تحليل - 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من التماسك فوق حاجز 0.8900، ليتداول بسلبية ويتجه نحو استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح مؤخراً ويضغط على السعر للانخفاض من جديد، في طريقه لاختبار مستوى 0.8820 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.8730 كهدف سلبي تالي.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.8915 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8800 والمقاومة 0.8915

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط