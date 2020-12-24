شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتماسك فوق الدعم – تحليل - 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته فوق دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليتجه نحو استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.7640 وتمتد إلى 0.7700.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستويات 0.7550 ثم 0.7515 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7515 والمقاومة 0.7650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد