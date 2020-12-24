شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يعود إلى القناة الصاعدة – تحليل - 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر عقود خام برنت تداولات يوم أمس بإيجابية قوية ليستقر داخل القناة الصاعدة من جديد، ويبدأ اليوم بارتفاع جديد ليؤكد التحول نحو الارتفاع، مما يوقف السيناريو التصحيحي الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية جديدة تبدأ عند 52.45 وتمتد إلى 53.85.

لذلك، نحن نتوقع أن نشهد مزيد من التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 51.05 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.50 والمقاومة 53.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد