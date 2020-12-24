النفط يستعيد الاتجاه الصاعد – تحليل - 24-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر النفط تقديم التداولات الإيجابية ليتجه نحو تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى اللحظي والقصير، مما يؤكد عودة السعر إلى الاتجاه الرئيسي الصاعد، بانتظار اختبار مستوى 49.40 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لزيارة مستوى 51.70 كهدف إيجابي تالي.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 47.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.50 والمقاومة 50.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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