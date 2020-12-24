شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالارتفاع ليقترب من حاجز 26.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستوى 26.88 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن القناة الصاعدة تدعم فرص تخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 25.06 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.06 والمقاومة 26.88

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد