الذهب يحاول الاختراق – تحليل - 24-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول مستوى 1875.00، ويستمر بمحاولات الاختراق لدعم فرص استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 1862.00، مع الإشارة إلى أن أهدافنا التالية تبدأ عند 1911.50 وتمتد إلى 1928.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1862.00 والمقاومة 1895.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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