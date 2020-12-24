شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يكسر الدعم – تحليل - 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي كسراً واضحاً لمستوى 1.2854 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع خلال الجلسات القادمة، ليستأنف المسار الرئيسي الهابط الذي تبدأ أهدافه عند 1.2765 وتمتد إلى 1.2688.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.2854 والثبات فوقه من جديد سيعيد تفعيل السيناريو التصحيحي الصاعد الذي يستهدف اختبار مستوى 1.2956 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2760 والمقاومة 1.2900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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