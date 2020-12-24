شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الدولار مقابل الين – تحليل - 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار مقابل الين أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليحافظ على ثباته دون مستوى 103.65، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً كما هو دون تغيير، معتمدين على الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 102.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 102.70 والمقاومة 104.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط