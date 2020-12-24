شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجتاز مستويات المقاومة – تحليل - 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1.3510 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.3624 وتمتد إلى 1.3760.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.3440 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3450 والمقاومة 1.3650
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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