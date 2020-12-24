شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بإيجابية جديدة – تحليل - 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بميل صاعد جديد ليستقر فوق حاجز 1.2200، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، لكنه يحتاج لاختراق 1.2225 لتأكيد مواصلة الارتفاع وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.2300 وتمتد إلى 1.2375.

بالمقابل، الارتداد هبوطاً وكسر مستوى 1.2175 سيضع السعر تحت الضغط السلبي الذي تبدأ أهدافه باختبار دعم القناة الصاعدة عند 1.2130 ومحاولة الكسر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال اختراق المقاومة 1.2225 أو كسر الدعم 1.2175.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي