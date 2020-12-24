شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 92 فلس والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 82 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 92 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 80.7 بينما مستوى المقاومة هو 84.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط