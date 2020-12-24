شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء (ERESCO) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 48٫80 فلس، مقتربا من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 45 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 48.3 بينما مستوى المقاومة هو 49.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط