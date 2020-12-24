شكرا لقرائتكم خبر عن بيان (BAYANINV) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 38٫60 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، كما كون السهم نموذج "Bearish Bearish “ وهو من الشموع اليابانية السلبية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 35 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 42 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 37.6 بينما مستوى المقاومة هو 40.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط